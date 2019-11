Erdoğan, temel atma töreninde

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Ülkemizdeki üniversite sayısını 76’dan 207’ye çıkarırken sadece skor amaçlı hareket etmedik. En köklüsünden en yenisine kadar, tüm üniversitelerimizin yüksek öğrenimden beklediğimiz işlevleri yerine getirebilecek anlayışa, donanıma, altyapıya sahip olması için de çalıştık.

*Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı olmalıdır. Cumhurbaşkanı olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz.

*İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz. Asıl sorumluluk, asıl iş hocalarımıza düşüyor. Tüm hocalarımıza güveniyorum.

*Bu coğrafya, inancıyla ilgili hassasiyetlerine dokunulmaması şartıyla her imkanı, her değeri, her birikimi kucaklama kültürüne sahiptir.

*İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz.

* Başımıza gelenlerin nedeni son birkaç asırdır medeniyet ufkunu yitirmiş, öz güvenini kaybetmiş, Batı karşısında ezik, kendi kültürüne karşı nobran, kendisi üretmek yerine kopyalamayı bilim diye yutturmuş bir zihniyetin üzerimize karabasan gibi çökmüş olmasıdır.

*Türkiye, son 17 yılda yaşadığı büyük dönüşümün ardından sadece bilim alanında değil her konuda çok farklı bir kulvara girmiştir.”

*Üniversitelerimizden beklentimiz, medeniyet davamızı her türlü ön yargıdan arınmış olarak, insanlığın tüm birikimini kullanarak güçlendirmeyi yükseltmeleri ve yüceltmeleridir.

Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanları görüyoruz. Daha NATO liderler zirvesine gitmeden birileri birşeyler konuşmaya başladı. Hiç risk almayan bazı ülkeler Türkiye’nin egemenliğini korumasına tahammül edemiyor. Fransa Cumhurbaşkanının açıklamaları hastalıklı, sığ anlayışın örneklerinden biridir. Ne diyor? NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO’ya karşı yerine getirmeye gereken neticelerini yerine getir. Hava atmaya gelince hava atıyorsun. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak senin haddine mi?