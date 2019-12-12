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Erdoğan’dan İmamoğlu’na Kanal İstanbul cevabı: Sen otur işine bak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın '100 bin sosyal konut' projesinin tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, "Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık" ifadelerini kullandı.

12:40 -
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Erdoğan’dan İmamoğlu’na Kanal İstanbul cevabı: Sen otur işine bak

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş oluyoruz.

*Ülke genelinde 96 millet bahçesi TOKİ tarafından inşa ediliyor. İlk 50 binlik konut projesi büyük ilgi görmüştü. Biz de sayıyı artırmaya karar verdik.

*Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz.

*Yıl başı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz zemin artı 2 zemin artı 3 bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri.

*Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayağız.

*Bir dönem İstanbul gibi şehirlerde devletin varlık gösteremediği bölgeler türedi. Buralar terör örgütlerinin baskı aygıtı oldu.

* Çarpık kentleşmeye çözüm bulmak için kolları sıvadık. Yıllardır ihmal edilen bölgelere hizmet vermek için çalıştık.

*1994 yılında İBB Başkanı olduğumda karşımızda gerçekten korkunç bir manzara bulduk.

“REZİLLİK ÜZERİNDE REZİLLİK”

*Havası solunmayan, suyu olmayan varsa da içilmeyen, çöp dağlarının patladığı bir İstanbul devraldık. Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma sorunu İstanbul'da had safhadaydı. Aynı şekilde İzmir'de; Kadifekale. Gecekondulardan geçilmiyor, hâlâ öyle. Rezillik üzerine rezillik.

*Ankara'nın bir kısmı yine öyle. Kentsel dönüşüm diye ortaya çıktık, çünkü bunların değişmesi gerekiyordu.

*İşte 1 milyona yakın TOKİ vasıtasıyla yaptığımız konutlar bunun adımlarıydı. Günden güne büyüyen, yangınlarda, depremlerde vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan çarpık kentleşme sorununa çözüm bulmak için kolları sıvadık.

*KİPTAŞ ile İstanbul’da başlattığımız toplu konut projesi bugün dünyanın pek çok yerine örnek alınan gecekondu sorununun çözümünde etkili oldu.

KANAL İSTANBUL MESAJI

*Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.

*Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız.

Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Aklımda kaldığı kadarıyla 7 ay romen tankeri orada yanmıştı, zaman zaman yalılara bindiren gemiler…

*Şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum.

*Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak.

Böylesine stratejik önemde projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz.

*Birileri başlarını okşayacak efendilerine diyet borcu ödeyecek diye bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz.

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Altın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 13:19 12.12.2019
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