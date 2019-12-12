Erdoğan’dan İmamoğlu’na Kanal İstanbul cevabı: Sen otur işine bak

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş oluyoruz.

*Ülke genelinde 96 millet bahçesi TOKİ tarafından inşa ediliyor. İlk 50 binlik konut projesi büyük ilgi görmüştü. Biz de sayıyı artırmaya karar verdik.

*Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz.

*Yıl başı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz zemin artı 2 zemin artı 3 bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri.

*Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayağız.

*Bir dönem İstanbul gibi şehirlerde devletin varlık gösteremediği bölgeler türedi. Buralar terör örgütlerinin baskı aygıtı oldu.

* Çarpık kentleşmeye çözüm bulmak için kolları sıvadık. Yıllardır ihmal edilen bölgelere hizmet vermek için çalıştık.

*1994 yılında İBB Başkanı olduğumda karşımızda gerçekten korkunç bir manzara bulduk.

“REZİLLİK ÜZERİNDE REZİLLİK”

*Havası solunmayan, suyu olmayan varsa da içilmeyen, çöp dağlarının patladığı bir İstanbul devraldık. Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma sorunu İstanbul'da had safhadaydı. Aynı şekilde İzmir'de; Kadifekale. Gecekondulardan geçilmiyor, hâlâ öyle. Rezillik üzerine rezillik.

*Ankara'nın bir kısmı yine öyle. Kentsel dönüşüm diye ortaya çıktık, çünkü bunların değişmesi gerekiyordu.

*İşte 1 milyona yakın TOKİ vasıtasıyla yaptığımız konutlar bunun adımlarıydı. Günden güne büyüyen, yangınlarda, depremlerde vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan çarpık kentleşme sorununa çözüm bulmak için kolları sıvadık.

*KİPTAŞ ile İstanbul’da başlattığımız toplu konut projesi bugün dünyanın pek çok yerine örnek alınan gecekondu sorununun çözümünde etkili oldu.

KANAL İSTANBUL MESAJI

*Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.

*Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız.

Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Aklımda kaldığı kadarıyla 7 ay romen tankeri orada yanmıştı, zaman zaman yalılara bindiren gemiler…

*Şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum.

*Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak.

Böylesine stratejik önemde projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz.

*Birileri başlarını okşayacak efendilerine diyet borcu ödeyecek diye bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz.