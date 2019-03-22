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Erdoğan’dan Trump’a ‘Golan Tepeleri’ yanıtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğu Akdeniz petrolleri üzerinde yeni oyunlar oynuyorlar. Ne yazık ki talihsiz açıklama yapıldı. Trump kalktı, Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu açıkladı. Bir defa Sayın Trump, tarih bilinci çok önemli. Golan Tepeleri için Birleşmiş Milletler'in verdiği kararlar var. Birleşmiş Milletler kararında, buralarda, İsrail'in zerre hakkı olmadığı hükmü var. Sonuna kadar Golan Tepeleri'nin takipçisi olacağız'' dedi.

20:08 -
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Erdoğan’dan Trump’a ‘Golan Tepeleri’ yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya mitinginde ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için twitter’dan yaptığı paylaşımı hatırlatarak şunları söyledi:

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”Doğu Akdeniz petrolleri üzerinde yeni oyunlar oynuyorlar. Ne yazık ki talihsiz açıklama yapıldı. Trump kalktı, Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu açıkladı. Bir defa Sayın Trump, tarih bilinci çok önemli. Golan Tepeleri için Birleşmiş Milletler’in verdiği kararlar var. Birleşmiş Milletler kararında, buralarda, İsrail’in zerre hakkı olmadığı hükmü var. Sonuna kadar Golan Tepeleri’nin takipçisi olacağız.”

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Son güncelleme: android-time 20:09 22.03.2019
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