Eşini öldürmeye pompalı tüfek, fare zehiri ve bıçakla gitti

İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşine saldırmak için yanına pompalı tüfek ve fare zehiri alarak yola çıkan İsmibey L., kadının işlettiği kuaför önünde polis tarafından yakalandı. Olay, Firuzköy Mahallesi´nde saat 09.30’da meydana geldi.

Hasan Önal Caddesi´nde devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinlerinin panik içerisinde koşuşturduğunu ve yardım istediğini görünce hemen müdahale etti. Polisler, İsmibey L.'yi elinde bulunan pompalı tüfek ile yakaladı.

34 MERMİ VE BİR KUTU ZEHİR

İsmibey L.´nin bu cadde üzerinde kuaför dükkanı bulunan, 6 ay önce kendisinden boşanmak için dava açan eşi H.L.´yi vurmak için geldiğini söylediği öğrenildi. 3 çocuk annesi H.L.’nin eşinin geldiğini görünce kapıyı kilitleyerek polisi de aradığı belirtildi. Gözaltına alınan İsmibey L.´nin üzerinde pompalı tüfeğin yanı sıra 34 dolu kapsül, bir kutu fare zehiri, meyve bıçağı da ele geçirildi.

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Garsonluk ve gündelik işler yaptığı belirtilen İsmibey L.’nin Avcılar Emniyet Müdürlüğü´nde işlemleri devam ediyor. (DHA)