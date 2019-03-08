Umut Vakfı’ndan kadın cinayeti istatistikleri

Umut Vakfı, yerel ve ulusal medyada çıkan haberlerden derleyerek oluşturduğu 2018 yılı kadın cinayeti istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre, 2018 yılında Türkiye'nin 81 ilinden 67'sinde kadın cinayetleri yaşandı. En çok kadın cinayeti ise 82 olayla İstanbul'da oldu. İstanbul'u 30 olayla Antalya, 22 olayla Bursa, 21 olayla Ankara, 19 olayla Adana takip etti.

BİN 700 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Umut Vakfı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “2015 yılında 309'u silahlı toplam 414 kadın cinayeti medyaya yansırken 2018 yılında 341'i silahlı 477 kadın cinayeti yansıdı.

Umut Vakfı’nın konuyla ilgili şu açıklamayı paylaştı; “Kadın Cinayetleri” ile ilgili çalışmalarına bakıldığında; son 4 yılda bin 338'i silahlı toplam bin 760 kadın cinayetinin ülkemizde işlendiği (basına yansıyanlar), bu cinayetlerde bin 559 kadın ve aile bireyinin öldürüldüğü, 636 kadın ve aile bireyinin de yaralandığı görülüyor. Tabii ki, bu yaralılardan ne kadarının tedavi sırasında yaşamını yitirdiğini belirleme olanağının olmadığı görülüyor”

İLGİLİ HABER Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde kadın cinayeti

4 YILDA 2 BİN 195 ÖLÜ VE YARALI

Son 4 yılda sadece ölü ve yaralı olarak 2 bin 195 kişinin mağdur olduğu kadın cinayetleriyle ilgili veriler ise şöyle:

2015 yılında 309'u silahlı toplam 414 kadın cinayeti. 414 ölü, 91 yaralı

2016 yılında 317'si silahlı toplam 397 kadın cinayeti. 367 ölü, 109 yaralı

2017 yılında 371'i silahlı toplam 472 kadın cinayeti. 387 ölü, 204 yaralı

2018 yılında 341'i silahlı toplam 477 kadın cinayeti. 391 ölü, 232 yaralı