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Sel bu kez Karadeniz’i vurdu: Evlerinde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından evlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

13:37 -
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Sel bu kez Karadeniz’i vurdu: Evlerinde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Çaylıoğlu deresinde su seviyesinin yükseldi. Çaylıoğlu köyünde 4, Çiğdemli köyünde baraj deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu iki ayrı hayvan çiftliğinde 6 kişi mahsur kaldı.

Su seviyesinin düşmesinin ardından itfaiye ekipleri, mahsur kalan Recep Okur, Fatma Okur, Haydar Turhan, Kevser Turhan, Musa Turhan, Kübra Turhan, Hasan Kayacan, Hüseyin Kayacan, Fatma Sevim ve Sultan Kayacan’ı kurtardı. Ailelerin, evlerine döndükleri öğrenildi.

DHA

Son güncelleme: android-time 13:41 22.08.2019
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