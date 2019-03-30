Fatma Şahin kimdir? Gaziantep belediye başkanı adayı Fatma Şahin nereli?

Fatma Şahin, AKP Gaziantep Belediyesi Başkan Adayı olarak bir kez daha seçilmek için mücadele edecek. Gaziantep Belediye Başkan Adayları arasında yer alan Fatma Şahin kimdir? Kaç yaşında ve Fatma Şahin nereli merak ediliyor. Gaziantep belediye başkan adayı Fatma Şahin hakkında merak edilenler ve kısa hayat hikayesi…

GAZİANTEP BAŞKAN ADAYI FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Türkiye’de ilk kadın Büyükşehir belediye başkanlarından biri olan Fatma Şahin, 2014 yılı yerel seçimlerinde yüzde 50’nin üstünde aldığı oy oranı ile seçilmişti. Görevini hala yürütmeye devam eden ve ikinci kez başkan seçilmek isteyen Fatma Şahin 20 Haziran 1966 yılında Antep’de doğdu.

Geçmişte Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak da görev alan Fatma Şahin 2011 yılında başladığı görevininde 2013 yılında ayrılarak Gaziantep başkan adayı oldu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şahin aynı zamanda Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon'unda görev yapmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi'nden Kimya Mühendisi olarak mezun oldu. Okul bittikten hemen sonra özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak göreve başlamış, 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.

2001 yılında Ak Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olmuş, 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir. 22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunmuştur. 2007 yılında Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir.

AKP GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Şahinbey belediye başkanı adayı Mehmet Tahmazoğlu

AK Parti Şehitkamil belediye başkanı adayı Rıdvan Fadıloğlu

AK Parti Nizip belediye başkanı adayı Mehmet Sarı

AK Parti İslahiye belediye başkanı adayı Kemal Vural

AK Parti Nurdağı belediye başkanı adayı Ökkeş Kavak

AK Parti Araban belediye başkanı adayı Mehmet Öz demir

AK Parti Yavuzeli belediye başkanı adayı Kemal Sakaroğlu

Oğuzeli Cumhur İttifakı MHP adayı Mehmet Sait Kılıç

Karkamış Cumhur İttifakı MHP adayı Mehmet Seydi Yılmaz

2014 GAZİANTEP YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti adayı Fatma Şahin % 54.7

CHP adayı Akif Ekici % 21.5

MHP adayı Mustafa Erzin % 11.9