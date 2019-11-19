FETÖ’nün Kamboçya’daki öğretmenine 7,5 yıl hapis

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, son savunmasını yapan tutuklu sanık Mustafa Tatlıyer, FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını, ilgisi olması durumunda yurt dışından Türkiye’ye gelmeyeceğini iddia ederek, “Örgütle bir bağım olsa bu yılın Nisan ayına kadar yurt dışına çıkmayı denerdim. Bunun için müracaat bile etmedim. 8 aydır tutukluyum. Eşim ev hapsindedir ve iki çocuğum zor durumdadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tatlıyer’in, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

“Uluslararası casusluk” suçundan, suçun işlendiği sabit olmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat hükmü kuran heyet, bu sanığın aldığı ceza miktarı ve kaçma şüphesi gözetilerek tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.