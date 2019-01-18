Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FETÖ’nün ‘Mor Beyin’ tuzağını deşifre eden avukat büyükşehir adayı oldu

FETÖ'nün ByLock tuzağı 'Mor beyin' uygulamasını ortaya çıkartan ve 11 bin 480 kişinin tahliyesini sağlayan avukat Ali Aktaş, Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İsmail AKIN / Antalya
android-time 13:00
Haberler Gündem
FETÖ’nün ‘Mor Beyin’ tuzağını deşifre eden avukat büyükşehir adayı oldu
FETÖ'nün ByLock tuzağı 'Mor beyin' uygulamasını ortaya çıkartan ve 11 bin 480 kişinin tahliyesini sağlayan avukat Ali Aktaş, Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Saadet Partisi’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı avukat Ali Aktaş sosyal medya hesabından açıklama yaparak; “Sevgili Antalyalılar! Arkadaşlar beni size kurban seçtiler. Onlar bu şehre emin olmak, hizmet etmek, halkın işlerini görmek, tabiatı korumak, şehri geliştirmek, çocuklarımızı güvenle yetiştirmek, harama bulaşmadan yönetmek ahdi ile bizi vazifelendirdiler. Gayri takdir sizindir” ifadelerini kullandı.

resimid_72118191_7211819İLGİLİ HABERMor Beyin nedir? Binlerce kişi yanlışlıkla indirdi!Mor Beyin nedir? Binlerce kişi yanlışlıkla indirdi!

 

AVUKAT ALİ AKTAŞ KİMDİR?

Ali Aktaş, 1977 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Fazilet Partisi’nde çeşitli görevlerde bulundu. Saadet Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı olan Aktaş, 24 Haziran Genel Seçimlerinde 27 Dönem Milletvekili seçimlerinde Saadet Partisi Ankara 2 Bölgeden milletvekili adayı oldu. ByLock tuzağını deşifre edenlerden biri olan Ali Aktaş serbest avukatlık yapıyor. Aktaş, evli ve dört çocuk babasıdır.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 13:2218.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar