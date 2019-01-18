FETÖ’nün ‘Mor Beyin’ tuzağını deşifre eden avukat büyükşehir adayı oldu

FETÖ'nün ByLock tuzağı 'Mor beyin' uygulamasını ortaya çıkartan ve 11 bin 480 kişinin tahliyesini sağlayan avukat Ali Aktaş, Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Saadet Partisi’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı avukat Ali Aktaş sosyal medya hesabından açıklama yaparak; “Sevgili Antalyalılar! Arkadaşlar beni size kurban seçtiler. Onlar bu şehre emin olmak, hizmet etmek, halkın işlerini görmek, tabiatı korumak, şehri geliştirmek, çocuklarımızı güvenle yetiştirmek, harama bulaşmadan yönetmek ahdi ile bizi vazifelendirdiler. Gayri takdir sizindir” ifadelerini kullandı.

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AVUKAT ALİ AKTAŞ KİMDİR?

Ali Aktaş, 1977 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Fazilet Partisi’nde çeşitli görevlerde bulundu. Saadet Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı olan Aktaş, 24 Haziran Genel Seçimlerinde 27 Dönem Milletvekili seçimlerinde Saadet Partisi Ankara 2 Bölgeden milletvekili adayı oldu. ByLock tuzağını deşifre edenlerden biri olan Ali Aktaş serbest avukatlık yapıyor. Aktaş, evli ve dört çocuk babasıdır.