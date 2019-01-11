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Fren yerine gaza bastı, önce 2 kişiye çarptı, ardından kırtasiyeye daldı

Bursa´da, fren yerine gaza basan sürücü, önce 2 kişiye, ardından ağaca çarptı, sonra da savrularak kırtasiye dükkanına daldı.

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Bursa´da, fren yerine gaza basan sürücü, önce 2 kişiye, ardından ağaca çarptı, sonra da savrularak kırtasiye dükkanına daldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetini yeni aldığı öğrenilen Aygül Yıldırım (37), yönetimindeki otomobille Gümüşçeken Caddesi´ne dönmek isterken fren yerine gaza bastı. Önce kaldırımdaki 2 kişiye, sonra ağaca çarptı.

FREN YERİNE GAZA BASAN KADIN SÜRÜCÜ, ÖNCE YOLDAN GEÇEN YARALILARA ÇARPTI, DAHA SONRA CİPİYLE KIRTASİYE DÜKKANINA GİRDİ. KAZADA YOLDAN GEÇEN 2 YAYANIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ. FOTO:İHA

FREN YERİNE GAZA BASAN KADIN SÜRÜCÜ, ÖNCE YOLDAN GEÇEN YARALILARA ÇARPTI, DAHA SONRA CİPİYLE KIRTASİYE DÜKKANINA GİRDİ. KAZADA YOLDAN GEÇEN 2 YAYANIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ. FOTO:İHA

Savrulan otomobil, Mehmet Seçim´e ait kırtasiye dükkanına daldıktan sonra durdu. Şoka giren Yıldırım, uzun süre otomobilin içerisinde ağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler tarafından otomobilden çıkarılan Yıldırım, güçlükle sakinleştirildi.
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FOTO:İHA

FOTO:İHA

Otomobilin çarpmasıyla yaralanan 2 kişi ise ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kazaya şahit olan Tolga Buldular, “Sürücü, dönüş yaparken yavaşlamak yerine daha da hızlandı. Sanırım fren yerine gaza bastı. 2 kişiye çarptıktan sonra ağaca da çarpıp kırtasiyeye dükkanına girerek durabildi. Dükkan içindekiler canını zor kurtardı. Ucuz atlatıldı” dedi.

DHA

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