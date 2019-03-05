GSB kura sonuçları açıklandı! İŞKUR GSB kura sonuçları sorgulama ekranı ve istenen evraklar…

İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurularda GSB'ye alınacak 3 bin 243 kişiden 278’i engelli, 146’sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığına alınacak personeller kura sonucundan belirlendi. ŞKUR GSB kura sonuçları sorgulama ekranı ve istenilen evraklar…

GSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuru işlemleri tamamlanmış olup 27 Şubat 2019 tarihinde de kura çekimi yapılmıştır.

GSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve noter huzurunda çekilen kura sonuçları ekte yer almakta olup kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.