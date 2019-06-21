GSB sözlü sınav sonuçları ne zaman belli olacak? GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?

GSB sözlü sınav sonuçları merakla bekleniyor. 3 bin 243 personelin Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde alımı için mülakata giren adaylar Mayıs ayından bu yana sonuçları bekliyor. Peki, GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB mülakat sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında da yeni bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

SÖZLÜ SINAVDA EN AZ 70 PUAN ALMAK GEREKİYOR

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.