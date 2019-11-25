Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 7 şüpheli itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla, ankesörlü ve kontörlü telefonlarla ardışık ve periyodik şekilde haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 2'si teğmen 90'ı astsubay 92 şüpheli hakkında geçen Cuma günü gözaltı kararı verildi. Tamamı daha önce TSK’dan ihraç edilen şüphelilerin yakalanması için, Ankara merkezli 22 ilde, operasyon yapıldı.

FİRARİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyonlarda şüphelilerden 63'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlardan 7’sinin emniyet sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı olduğu ve örgütün mahrem yapılanması hakkında bilgi verdikleri belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. DHA