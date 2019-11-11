İBB Meclisi’nde gergin anlar: Elini indir sakin ol, haddini bildiririm sana

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin kasım ayındaki ilk oturumu İBB Saraçhane Hizmet binasında gerçekleştirildi. Oturumda ilk sözü İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan aldı.

Konuşmasında ekonomik gelişmeleri eleştiren Özkan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı kastederek “Damadın dediği gibi ekonominin Nisan’dan Mart’tan, Kasım’ın Ekim’inden daha iyi olduklarını zannettikleri bu dönemde” dedi. Bu sözler üzerine AKP’li üyelerin olduğu bölümden itirazlar yükseldi.

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“ELİNİ İNDİR HADDİNİ BİLDİRİRİM SANA”

Ortamın bir anda gerilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devreye girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Salondan yükselen “Sen ne bağırıyorsun” ifadesine sert tepki gösteren İmamoğlu, “Ben bağırmıyorum, ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bildiririm sana. Sayın Grup Başkanvekili terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar” şeklinde konuştu.

“EDEBİNİZİ TAKINACAKSINIZ”

AKP’li Tevfik Göksu kürsüye çıkarak, grubunun verdiği tepkiyi savundu. Göksu “Ne kadar ayıp bir şey yahu; damadın dediği gibi… Siz de muhtemelen birisinin damadısınızdır onu bilmiyorum. Damat değiniz kişi Hazine ve Maliye Bakanı. Önce bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı’nı ağzınıza alırken edebinizi takınacaksınız!” dedi.

Göksu konuşmasını yaparken bazı üyeler tepki gösterdi. Araya giren İmamoğlu, salondaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı.