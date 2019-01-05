İDO’da ve BUDO’da bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti. Bursa-İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti.

İDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma ile 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

BUDO, bazı seferleri iptal etti

Bursa-İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti.

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. BUDO İnternet sitesinde yapılan duyuruya göre bugün iptal edilen seferler şöyle:

08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi’nde saatteki hızının 70 kilometreyi bulması beklenen poyraz nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile Adalar hattından Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Çanakkale Boğazı´nda diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

(AA-DHA)