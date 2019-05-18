İftar saat kaçta? İftar saatleri 2019: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve il il iftar vakitleri…

Her sene büyük bir özlemle beklediğimiz 11 ayın sultanı Ramazan’a bu yıl da ulaşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşanırken il il iftar vakitleri ve iftara ne kadar kaldı? sorusu da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bugün iftar saat kaçta, oruçlar saat kaçta açılacak? Milyonlarca Müslüman oruçlarını açmak için iftar saatini merak ediyor. İşte il il iftar saatleri…

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLA

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

ANKARA İFTAR SAATLERİ

İZMİR İFTAR SAATLERİ

BURSA İFTAR SAATLERİ

ANTALYA İFTAR SAATLERİ

İLGİLİ HABER Oruç için nasıl niyet edilir? Oruca ne zaman niyet edilir?

RAMAZAN’DA NASIL BESLENMELİYİZ

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni nedeniyle oluşabilecek sindirim problemlerine, yorgunluk ve halsizlik hissine karşı doğru besin tercihlerinin önemli olduğunu vurgulayan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Korkmaz:

“Uzun süre aç kalmaya bağlı olarak düşen kan şekerinin etkisiyle iftarda yağlı ve kalorili besin tüketimi eğilimi var. Bunun engellenmesi gerekiyor. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmesini öneriyoruz. İftara hurma, peynir, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlanılması gerek. 15-20 dakika sonra az yağlı kırmızı ya da beyaz et, sebze yemeği veya salatayla devam edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. İftarda kan şekerini dengeli olarak yükseltecek besinler tercih edilmelidir. Örneğin pirinç pilavı, beyaz ekmek, pide yerine bulgur pilavı, tam tahıllı ekmek veya kepekli pide gibi sağlıklı seçimler yapılmalıdır” dedi.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde su tüketimine önem verilmesi gerektiğini anlatan Korkmaz, gazlı içecekler yerine ayran, az şekerli komposto, hoşaf, maden suları tercih edilebileceğini söyledi. Çay ve kahve tüketiminin sınırlandırılmasını öneren Korkmaz, “Oruç tutarken sahura kalkmak vücudu güne hazırlayacak ve günün daha verimli geçirilmesine yardımcı olacaktır. Bu sebeple sahur, kahvaltı öğünü gibi düşünülmeli, ağır ve yağlı yemekler yerine kahvaltılıklar ile yapılmalıdır. Tokluk süresini uzatan proteinli besinler tercih edilmeli, çabuk acıkma sağlayan saf karbonhidrat kaynaklarından uzak durulmalıdır” diye konuştu.