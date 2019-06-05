İmamoğlu, memleketi Trabzon’da

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Ben Trabzon’un bir uşağıyım, Trabzon’un uşağı kötü söz söylemez.Trabzon’un gençleri diyecek ki, ben Ekrem Abi gibi olmak istiyorum.Ben seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım, bir avuç insan Türkiye’nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi, hep beraber tamir edeceğiz.



‘İSTANBUL’DAKİ YAKINLARINIZLA KONUŞUN’

Ne yazık ki ilerleyen yıllardaki seçimlerin tartışmalı hale geleceği bir sürecin arefesindeyiz. Ben kendimi bu yolda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde yeniden seçileceğini bilen bir kardeşiniz olarak, şunu hatırlatmak istiyorum, aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Bu yüzden burada bulunan tüm hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bana dua edin ve mutlaka İstanbul’daki yakınlarınızla konuşun.

Ben bu süreci hızla tamir edeceğim. İptal nedenini Ramazan ayının başında açıklayan insanlar, Ramazan ayının sonunda iptal nedeninin anlamsız olduğunu açıkladılar. O yüzden diyorum ki bu milletin ekmekten, sudan havadan daha çok ihtiyacı olanlar hak, hukuk adalet. Bu işte hak hukuk ve adalet olmadan insanların yaşaması için bir anlam kalmıyor. Bu bir avuç insanın yaptığı yanlışları da milletimizle beraber düzelteceğiz



‘İSTANBUL HALKI O KADAR MUTLU OLACAKLAR Kİ ŞAŞIRACAKLAR’

Seçildiğimiz gün itibariyle 18 gün görevde kaldım. Ben 18 gün içinde Türkiye’ye ve İstanbul’umuza çok güzel mesajlar verdim. Ben 18 günde sağladığımız hizmetler ile insanlarımızın gönlünü kazandım. Bu 18 gün milletimizi mutlu ederken, birilerinin aklını başından aldı. Ben varya, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim. O kadar güzel hizmetler yapacağım ki göreceksiniz, İstanbul halkı o kadar mutlu olacaklar ki şaşıracaklar

‘ALLAH AKIL VERSİN’



Neymiş? Ekrem, Yunan’mış. Ben yerinizde olsam gülerim buna. Neymiş? Ekrem Pontus’muş, teröristmiş. Allah akıl versin. Gazeteci bana terör örgütünün kucağı vesaire dedi. Ben bir tek anamın kucağını biliyorum.







