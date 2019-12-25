İmamoğlu: Projeye onay veren, ‘Nuh Peygamber ile telefonda konuştuk’ diyen kişi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB başkanı, ÇED raporuna onay verenleri de eleştirdi.

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Projenin ÇED raporuna onay verenler arasında, “Nuh Peygamber benimle cep telefonu ile konuştu” diyen uzmanların olduğunu hatırlatan İmamoğlu, bu raporları hazırlayanalara karşı “Susmak dilsiz şeytanlığı oynamaktır.” dedi.

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‘NUH BENİ ARADI’ DEMİŞTİ



Tarihin gösterdiğine göre daha önce hiç yaşanmasa da Karadeniz'in altında bir patlama olabileceğine dair garip bir açıklamada bulunan Örnek, İstanbul Boğazının da yıkılacağını ve Kanal İstanbul'un bunun için şart olduğunu iddia etmişti.

Kanal İstanbul'un dezavantajları olduğunu da inkar edemeyen Örnek, Terkos Gölü tuzlanabileceğini, dolayısıyla İstanbul'un içme suyu sorunu olabileceğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Dr. Yavuz Örnek, daha önce de Nuh Tufanı hakkındaki tuhaf açıklamaları ile gündeme gelmiş, Nuh Peygamber'in kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü, Nuh tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı gönderildiğini iddia etmişti.