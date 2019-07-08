İmamoğlu ve Trabzonlulara ‘Pontus’ diyen AKP’li Tevfik Göksu bu kez de SÖZCÜ’yü hedef aldı

Seçimlerden sonra ilk kez toplanan İBB Meclisi’nde konuşulanlar, canlı yayında tüm vatandaşlarla paylaşıldı. İmamoğlu’na söylediği sözler ve Trabzonlulara yaptığı ‘Pontus’ göndermesiyle büyük tepki çeken AKP’li Tevfik Göksu, bu defa da SÖZCÜ’yü hedef aldı. İBB Başkanı, Göksu’ya “SÖZCÜ, saygın bir gazetedir” diyerek cevap verdi.

İşte mecliste yaşanan o tartışma:

SÖZCÜ’YE YÖNELİK SÖZLERE, MECLİS ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Tevfik Göksu, “Dün Cumhuriyet Halk Partisi’nin iletişim organı olan ve sayın başkanın da iletişimini üstlenmiş bir gazetede İstanbul valimizle ilgili ahlak dışı bir haber çıktı. Yalandır, iftiradır. Siyaset yaparken, algıyı yönetmek için çok şey yapabilirsiniz. Ama biliniz ki, yalan ve iftirayla kurmak istediğiniz kuleleriniz çabuk devrilir.” dedi. Meclis’teki diğer üyeler ise bu sırada Göksu’ya tepki gösterdi.

“SÖZCÜ GAZETESİ SAYGIN BİR GAZETEDİR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Göksu’nun sözlerine şöyle cevap verdi:

“Birincisi; Bahsettiğiniz gazete, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yayın organı değildir.

İkincisi; SÖZCÜ Gazetesi, saygın bir gazetedir.

Üçüncüsü; İftira kanallarını açık tutan gazeteleri özellikle ben son 6 ayda iyi tanıdım.

Ve dördüncüsü; Orada Vali Bey’in şahsına dönük yanlış ifadeler vardır. Bunu ben de biliyorum. Şimdi yapacağım sunumda doğru ifadeleri aktaracağım. O da gazeteciyi bağlar.

Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi’yle hiçbir organik bağı olmayan gazeteyi ve şahsıma dönük de sadece haber yapan gazeteyi konuşurken şunu söyleyeyim; Çünkü şahsımı da kastettiniz…

Özellikle 7-8 tane gazetenin iftira dolu kelimelerle, cümlelerle ne kadar acı ve ne kadar kişisel yaşamla ilgili haber yaptığını son altı ayda görmüş birisiyim.

Bu hassasiyetinizi, özellikle bu yorumları yapan gazeteleri, empati yaparak analiz etmeniz, vicdanınıza sormanıza öneririm. O zaman iftira ve yalan haber üzerine kurulu gazetenin hangi gazeteler olduğunu çok iyi anlarsınız diye düşünüyorum.