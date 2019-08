İmamoğlu’ndan geçmiş yönetime ‘UEFA Süper Kupa’ eleştirisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin ziyareti sırasında İmamoğlu, “Futbol sevdalısı bir ülkeyiz. Bir yandan sezona hazırlık yapılıyor. Bir yandan kulüplerin sorunları var, onlara çözüm olacaksınız. Spor yöneticiliğinden gelen bir tarafımız var. Önümüzde de 14 Ağustos’ta, Türkiye’nin ve İstanbul’un ev sahipliği var UEFA Süper Kupa’yla ilgili. Bir gündemimiz de o. Bu sene çok yoğun bir seçim gündemi yaşandı. Gönül isterdi ki, İstanbul bu işe 6-7 aydır hazırlık yapsın, dünya çapında bir misafirperverlik göstersin. Misafirperverlikten şüphemiz yok ama daha büyük bir tanıtım ve organizasyonla, futbolun çarpan etkisiyle turizme ve onun dışında birçok yönüyle daha yüksek bir karşılama olsun diye beklerdik ama Türkiye’nin ve İstanbul’un gündemi yoğun. Belki biraz sadece işin federasyon tarafında kaldı” dedi.

“HEPİMİZ UEFA'NIN ORGANİZASYONUNA YARDIM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Kendilerinin de bir seçim dönemi yaşadıklarını belirten Özdemir ise, “1 Haziran’da göreve geldik ama önceki yönetimde de olduğumuz için bu programla devam ettik. Eski İBB Başkanı’yla da valilikle de görüşmeye devam ettik. Asıl organizasyon UEFA’da. Hepimiz, UEFA’nın organizasyonuna yardım etmek için çalışacağız. Organizasyon komitemiz zaten çalışıyor. İnşallah sizle beraber de çalışacağız” karşılığını verdi.

Milyarlarca insanın izleyeceği bir buluşmanın, bir stattan ve maçtan ibaret olmadığını vurgulayan İmamoğlu da “Büyükşehir’in her yanında yaşatılabilecek bir iştir. Meydanlarda yaşatılır, tanıtılır, anlatılır. Sadece gelecek olan 40 bin İngiliz değil, milyarlarca insana İstanbul’un her tarafı gösterilebilirdi. Bu anlamda söyledim. Bu, bir tanıtım işi aslında. Sadece federasyona kaldı dememin sebebi biraz da o. Göreve gelir gelmez hafızayı sorduğumda, ‘Hiçbir hazırlık yok’ diye cevap aldım İBB’den. Federasyon tarafında kalmış ve olmamış. Olsa, şimdi her taraf donatılırdı. Ben, 10 gün kala böyle bir maçın olacağını söyleniyor. Londra’ya, Liverpool’a reklam verirdim. Derdim ki, ‘Sizi biz, Türkiye’de ağırlıyoruz. Benim için tanıtım öyle. Sizin hangi pencereden baktığınızı ben bilmiyorum. Benim baktığım pencere bu. Federasyon ve valilik değil tek başına, İstanbul kentlisi, İBB, hatta Turizm Bakanlığı… Bütüncül bir mesele” diye konuştu.

TFF heyeti, görüşmenin sonunda İmamoğlu’na, arkalarında adının yazılı olduğu biri beyaz 61 numaralı, diğeri kırmızı 34 numaralı 2 farklı Türk Milli Takımı forması hediye etti.İmamoğlu, iş dünyasından Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Turkcell Genel Müdürü Murat Gürkan’ı da Saraçhane’deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti.

“BÜTÜN DÜNYA İSTANBUL'U İZLİYOR”

İmamoğlu'na yabancı heyetler de tebrik ziyaretinde bulundu. 1998-2002 yılları arasında görev yapan eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Andres Pastrana Arango tebrik ziyareti sırasında İmamoğlu’nu “demokrasi savaşçısı” olarak niteledi. Arango, “Ve başardınız. Bu noktada size ekstra saygı duyuyoruz. Şu an bütün dünyada örneksiniz. Bütün dünya İstanbul’u izliyor. Halen, 100’e yakın partinin üyesi olduğu Centrist Democrat International (CDI) ve devlet adamlarının üye olduğu Madrid Clubü Başkanlığını yapmaktayım” dedi. Bill Clinton’dan Mihail Gorbaçov’a kadar 110 devlet başkanını temsil eden Arango, görev yaptığı her iki kurum adına da birlikte çalışma önerisinde bulundu.

“İNSANLAR ARTIK DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE ETMEKTEN ÇEKİNMEYECEKLER”

Arango’ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu da “Dünyanın pek çok ülkesinden, özelikle de Arap ülkelerinden gelen siyasetçiler kendi ülkelerinde umutsuzluklandıklarını; ama İstanbul seçimlerinin ardından yeniden köy köy mücadele etmeye başladıklarını söylüyorlar. Dünyanın her yerinde insanlar artık demokrasi için mücadele etmekten çekinmeyecekler. Tabi bütün bunlar bana da büyük bir sorumluluk getirdi. Demokrasi sürecine müdahale edenlere karşı başarılı olmak sorumluluğumuz var. Çok çalışmamız, demokrasi adına çok güçlü adımlar atmamız gerekiyor” diye konuştu.

Daha sonra Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto França ve Yunanistan Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da İmamoğlu’na tebrik ziyaretlerinde bulundu.