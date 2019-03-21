İmamoğlu’ndan yandaş sunucuya gönderme! Son dakika haberleri…

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de İdris Akyüz’ün sunuculuğunu yaptığı Seçim Özel programında; Uğur Dündar, Ayşenur Arslan, Şaban Sevinç ve Tuba Emlek’in sorularını yanıtladı.

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Programın başında İdris Akyüz’ün araya girip bir duyuru yapmak istemesi üzerine İmamoğlu, Ülke TV’deki programda yandaş sunucuyla yaşadıklarını hatırlattı. İmamoğlu, “Beni kesen yayıncının ne hale geldiğini biliyorsun. Ben öncelikle her kesime pozitif konuşan iş yapmaz, siyaset işi sahada polemik ister söylemleri ile karşılaştım. Yüzümüz halka dönük. Rakip kim diye uğraşmam. O kadar dolu dolu programımız var ki. Uzmanlarla toplantı yapacaksınız, halka anlatacaksınız.Kendimi ifade ettim ve sorumluluğumu ifade ettim. Sözüm neyse özüm de o. Belediye başkanlığını vatandaşın kalbini kırmak için yapmıyorum” dedi. İmamoğlu’nun bu esprisi salonda kahkahalara neden oldu.

“CUMHURBAŞKANI GÖREVİ BAYILA BAYILA VERECEK”

İmamoğlu seçimi kazanması durumunda tüm İstanbul’un kazanacağını vurgulayarak, “O akşam kazandığımızı gururla anons edeceğiz. Bana oy vermeyenler de gurur duyacak. Ne yazık ki biz savunmadayız. Sayın Cumhurbaşkanı görevi verir mi diye düşünmüyorum. Bayıla bayıla verecek. Mazbatamı alıp 16 milyon insan ile miting yapacağım. Benim bir tavsiyem daha var iktidar partisine. Biz İstanbul’u yönetelim, ekonomi çok kötü 2023’e kadar vaktiniz var, hizmet yarışına girelim. Siyasete kalite gelsin. Halk TV izlemiyordur, bunu iletsinler kendisine” dedi.

ÖZHASEKİ’YE GÖNDERMEDE BULUNDU

Demokrasinin önemine vurgu yapan İmamoğlu, “Mansur Bey’in de rakibi yukarısı izin verirse olur demiş. Demokrasi için hoş değil. İkimiz de fotoğraflarda fena çıkmıyoruz. Bilboardlarda da söküyorlar” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMİ HALLEDERSEK…”

Eğitim sorununu dile getiren İmamoğlu, “Eğitimi halledersek, cumhuriyeti, Atatürk’ü öğretebiliriz. Her genç mutlaka bir dil öğrenecek. Niye turizm kenti olmak istiyoruz. Tarihi yarımada, Beyoğlu’da bile vatandaş bilmeli. Kenti olmak da köylü olmak da ayıp değil. Arafta kalmak en kötüsü. Kentli isen kenti, köylü ise köyü bileceksiniz. Cumhuriyetimizin bütün değerlerini öğreteceğiz. Kaynak: CANLI | İmamoğlu: Vadileri yeni bulmuş gibi anlattılar” dedi.

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