İş kadınlarını hedef alan çete çökertildi

İş sahibi olan kadınları hedef aldığı tespit edilen çetenin, iş kadınlarını borçlandırdığı ve zorla senet imzalattığı belirlendi. İddiaya göre, yüksek faizli borcunu ödeyemeyen kadınlar, tehditle korkutulurken, bazı kadınlar darp edildi. Bazılarına ise işkence uygulandı.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Organize polisleri tarafından yapılan çalışmalarda çetenin elebaşının Cem T. olduğu anlaşıldı. Kadınları daha kolay korkutarak sindirebileceğini düşünen çete üyeleri teknik ve fiziki takiple izlemeye alındı. Polis 9 şebeke üyesini belirledi.

Sabah saatlerinde düzenlenen baskında Cem T'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, senet ve çek ele geçirildi.

MAĞDURLARIN İFADESİ ALINDI

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şebeke üyeleri sorguya alınırken, mağdur kadınların da ifadesine başvuruldu. Çökertilen şebeke ile ilgili şikayetçi sayısının da artabileceği belirtildi.