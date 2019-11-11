IŞİD’li teröristler sınırdışı edilmeye başlandı

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “İşlemi tamamlanan ABD’li bir yabancı terörist savaşçı (YTS) Türkiye’den sınır dışı edildi” dedi.

Çataklı, geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu yedi yabancı terörist savaşçının da seyahat programlarını yapıldığını ve 14 Kasım’da sınırdışı edileceğini söyledi.

Çataklı, sınırdışı sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: Geri gönderme merkezinde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınırdışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS’nin ülkemizden çıkışları sağlanacak.

SOYLU TARİH VERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma günü yaptığı açıklamada Türk güvenlik güçleri tarafından yakalanan IŞİD’li teröristlerin ülkelerine iade süreçleriyle ilgili olarak “Biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz” demişti.