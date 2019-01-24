İstanbul’da genç öğretmene otobüste taciz iddiası

25 yaşındaki genç kadın, 22 Ocak'ta Topkapı'dan özel halk otobüsüne bindi. Otobüsün kalabalık olması üzerine bir süre otobüste ayakta yolculuk yapan öğretmen B.K., bir kişinin kendisini elle taciz ettiğini fark etti. Yanılıyor olabilirim diye düşünen genç öğretmen, bir kez daha tacize uğraması üzerine kendisine taciz eden kişiye tepki göstererek otobüsün durmasını istedi.

TACİZCİ İLE TEKRAR KARŞILAŞTI

Otobüsün durması üzerine inen genç kadını diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada taciz şüphelisi de yolcular tarafından zorla otobüsten indirildi. Otobüs durağı önündeki vatandaşların yardımıyla sakinleşen B.K. kendisini taciz eden kişiyle tekrar karşılaşması üzerine ikinci şoku yaşadı. Hemen cep telefonunu çıkartan B.K., kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi cep telefonuyla görüntüledikten sonra polise giderek şikayetçi oldu.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Emniyette yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan genç kadın kendisini taciz ettiğini belirten kişinin görüntülerini de polise vererek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taciz şüphelisini yakalamak için harekete geçti.