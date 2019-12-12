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İstanbul’da lüks rezidansta korkunç olay

İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

12:24 -
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İstanbul’da lüks rezidansta korkunç olay

Olay Maltepe Cevizli Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. , sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)’yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Abdulselam G., cesedi bavula koydu.

Evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. FOTO: DHA

BAVUL İKİ GÜN DAİREDE KALMIŞ

Mengü’nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü’nün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken Abdulselam G. ‘nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Çocuk istanbul Kadın
Son güncelleme: 12:32 12.12.2019
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