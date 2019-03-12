Son dakika: İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı.

Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Taksim Meydanı’nda rüzgarın da etkisiyle şemsiyeler ters döndü.

Sağanak yağış Anadolu Yakası’nda da etkili oldu. Yağışlı hava yüzünden trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

YOĞUNLAŞAN TRAFİKTE GERGİN ANLAR

Araçlar saatlerce trafikte kalırken ambulans ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ambulansın hemen arkasında geçmek isteyen araçlardan bir servis ise bir aracın üzerine doğru sürdü. Refüjlere doğru sıkışan araç sürücüsü araçtan inip öndeki aracın sürücüne doğru saldırdı. Refüjlere sıkışan sinirli sürücünün servis şoförüne saldırdığı anlarlar kameralara yansıdı. Kısa süren kavganın ardından saldırgan sürücü aracına döndü.

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