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Son dakika: İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı. Sağanak yağmurla birlikte iş çıkış saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.45 itibariyle yüzde 76'ya ulaştı. Öte yandan sıkışan trafikte ambulans yolda zorlukla ilerlerken peşinden sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı. 

19:00 -
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Son dakika: İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı.

Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Taksim Meydanı’nda rüzgarın da etkisiyle şemsiyeler ters döndü.

Sağanak yağış Anadolu Yakası’nda da etkili oldu. Yağışlı hava yüzünden trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

YOĞUNLAŞAN TRAFİKTE GERGİN ANLAR

Araçlar saatlerce trafikte kalırken ambulans ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ambulansın hemen arkasında geçmek isteyen araçlardan bir servis ise bir aracın üzerine doğru sürdü. Refüjlere doğru sıkışan araç sürücüsü araçtan inip öndeki aracın sürücüne doğru saldırdı. Refüjlere sıkışan sinirli sürücünün servis şoförüne saldırdığı anlarlar kameralara yansıdı. Kısa süren kavganın ardından saldırgan sürücü aracına döndü.

AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 19:12 12.03.2019
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