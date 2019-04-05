İşte İstanbul’da son durum! Hangi ilçeler bitti hangileri devam ediyor…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar nedeniyle İstanbul’un 39 ilçesindeki 76 ilçe seçim kurulunda çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar İstanbul’un 17 ilçesindeki 25 ilçe seçim kurulunda geçersiz oyların sayımı tamamlandı. İtirazlar üzerine yeniden sayılan toplam sandık sayısı, 103 bin 95. Yeniden sayım işlemlerinin devam ettiği sandık sayısı ise 13 bin 523.

Geçersiz oyların yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçeler ve sayım sonuçları ise şöyle oluştu;

Adalar: CHP: 0 AKP: 5

Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulu: CHP: 21 AKP: 108

Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulu: CHP: 20 AKP: 71

Bayrampaşa: CHP: 29 AKP: 84

Beykoz: CHP: 74 AKP: 152

Büyükçekmece: CHP: 26 AKP: 69

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu: CHP: 44 AKP: 183

Esenyurt: CHP: 209 AKP: 405

Eyüpsultan: CHP: 22 AKP: 51

Fatih: CHP: 85 AKP: 257

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu: CHP: 6 AKP: 14

Sarıyer: CHP: 77 AKP: 196

Sultanbeyli: CHP: 69 AKP: 270

Şile: CHP: 12 AKP: 30

Ümraniye: CHP: 99 AKP: 384

Tuzla: CHP: 16 AKP: 97

Geçersiz oyların yeniden sayılması kararı verilen ve sayım işlemlerinin devam ettiği ilçe seçim kurulları:

Arnavutköy,

Ataşehir,

Avcılar 1. ve 2. İlçe seçim kurulları,

Bahçelievler,

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulu,

Beylikdüzü,

Beşiktaş,

Beyoğlu,

Çekmeköy,

Gazisosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu,

Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu,

Şişli 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulları.

Tüm oyların yeniden sayılması kararı verilen ilçe seçim kurulları:

Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu,

Çatalca,

Çekmeköy,

Kartal 2. İlçe Seçim Kurulu,

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu,

Silivri,

Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu,

Tuzla,

Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu.

Tüm oyların yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurulları:

Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu

İstanbul genelinde geçersiz oy sayısı: 318322

Saat 18.45 YSK verisi:

Ekrem İmamoğlu: 4 171 898

Binali Yıldırım: 4 153 449

FARK: 18449

İLGİLİ HABER Son Dakika... Ekrem İmamoğlu son durumu paylaştı!

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki geçersiz oy sayımına ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu, saat 19:30 itibariyle paylaştığı mesajında aradaki farkın 18 bin 223 olduğunu duyurdu.

AKP’DEN DE YENİ BİR AÇIKLAMA GELDİ

Akşam saatlerinde kameralar karşısına geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise oy farkının hızla kapandığını söyledi. Yavuz, farkın 18 binin altına kadar indiğini ileri sürdü.