İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Sayın Erdoğan’a sesleniyorum devri iktidarınızda hiç kimse güvende değil. Devri İktidarınızda hiç bir kadın, çocuk ve dezavantajlı grup kendini güven altında hissetmiyor.

Akşam evine işine giderken saldırıya, tacize, tecavüze uğramayacağının garantisini veremiyor. Çünkü devri iktidarınızda bu caniler işledikleri suçların cezasız kalacağını biliyor.

Gün olur hesap döner o çakallarla yüz yüze kalırsınız. O zaman da hukukun üstünlüğünü sağlayacak yer burası olacaktır. Anadolu'da bir söz var: Köpeksiz köy bulup değneksiz gezmek. Bunlar takipçisi olacağız. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Herhangi bir sonuç alacak mıyız ? Hayır. Ama biz bunun üstüne gideceğiz. Demirden korksak trene binmezdik. Alıştılar başka anaların çocuklarıyla kabadayılık yapmaya ama bizi yolumuzdan alı koyamazlar. İYİ Parti kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edecek. Bizim için güçlü Türkiye huzurlu kadınlarla mümkündür.

Son günlerde CHP'yi merkez alan bir tartışma yaşanıyor. Muhalefet partilerinin sağlığıyla zerre ilgilenmeyen yandaş medyanın tavrı ilgimi çekti. Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Kim kimin kaynağı, siyaset kurumunu kim kirletiyor öğreneceğiz. Siyaset milletin huzuru için yapılır. İYİ Parti için bu yanıyla ilgilidir. Biz vatandaşın derdine sebep olanları. Vatandaşın sırtına yeni yükleri bindirenlerle ilgileniyoruz. Kimin kiminle görüştüğünü vatandaşa dokunuyorsa dikkat deriz. Bizim siyaset anlayışımızda ikbal hesaplarıyla dümen çevirmek yoktur.

Ekranları BBG evine çevirdiniz, ayıp yahu. Madem Saray'a gidenleri konuşuyoruz, Kim Saray'a gitti de Erdoğan'ı ikna etti de santral bacalarına filtre takılmasını engelledi onu merak ediyorum. Saray'a kim gitti de Sayın Erdoğan'ı elektiriğe, doğalgaza yüzde 70 zam yapmasına ikna etti onu merak ediyorum. Saray'a kim gitti de Sayın Erdoğan'ı Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara satmaya ikna etti onu merak ediyorum. Saray'a kim gitti de Sayın Erdoğan'ı teröristi devlet televizyonuna çıkarmayı ikna etti onu merak ediyorum.