İYİ Parti’den soykırım tasarısına sert tepki!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemini vurgulayan Ağıralioğlu, “Orta Asya’da Bilge Kağan’ın kurduğu devlet ile Atatürk’ün Anadolu’da kurduğu devlet arasında bir fark yoktur.” ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, Cumhuriyet kutlamalarının geçmiştekilerden farklı olarak daha coşkulu geçtiğini vurguladı.

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“KIZ ÇOCUKLARIMIZDA DAHİL HERKESE TALAT İSMİNİ VERİRİZ”

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin kararına ilişkin tepkisini de dile getiren Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

“Türk Devleti’nin Türk milletinin aleyhine sopa edilmeye çalışılan bu karar münasebetsizliktir. Yüzyılın başında cephe gerisinde devlet aleyhine iş tutmuş Ermeniler ile ilgili bir tehcir kararı alınmıştır. Bugün ABD dahil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni sıkıştırmaya teşebbüs etmiş her alçak girişime karşı sözümüz alenen şudur; kendi vatanımızda, kendi milletimizin ve devletimizin yaşaması için yapılabilecek her türlü fedakarlığı yapma kararımızla bu topraklardayız. Biz devleti, milleti yaşatma iradesiyle kendi anne babalarından vazgeçmiş bir milletin çocuklarıyız.

Biz yüzyılın başında devletimizin ve milletimizin aleyhindeki tavra tehcir kararı aldık. Soykırım meselesini uluslararası boyut kazandıracak şekilde devletimizin aleyhine çevirmeye çalışılan, tehcir kararımızı soykırıma dönüştürmeye gayret eden herkes bilsin ki biz vatanımızı aynı hassasiyetle bekliyoruz. Çocuklarımıza Enver, Cemal ve Talat ismini verme kararımızla buna mukabele ediyoruz. Eğer bu münasebetsizlik devam ederse tüm cihan bilsin ki kız çocuklarımız da dahil herkese Talat ismini veririz.”

Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin olarak, “Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında 13’ünde ABD’ye gidip gitmeyeceğim belli değil ifadesinde bulundu. Şayet gidecekse Trump’ın Türk devletini rencide edecek, Türk Milleti'ni utandıracak rezil mektubunu ABD’ye iade etmek için meşru, makul bir gerekçe daha oluştu. Zaten Türk Devleti'nin tarihi sicili bu mektubu iade etmeye yeterliydi lakin bir münasebetsizlik daha oldu. Sayın Cumhurbaşkanı şayet 13’ünde ABD’ye gidecekse çöp kutusuna attığı söylenilen mektubu oradan alsın. ABD başkanına kameraların önünde iade etsin. Biz bu topraklardaki varlığımızı ABD’ye borçlu değiliz” ifadelerini kullandı. AA

