İYİ Parti’nin Öcalan görüşmesi incelensin talebi AKP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti’nin, 23 Haziran öncesinde infial yaratan teröristbaşı Öcalan’ın mektubunun cezaevinden çıkarılarak bazı basın kuruluşlarınca servis edilmesi olayıyla ilgili verdiği araştırma önergesi AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

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TBMM GRUBUNDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti’nin TBMM grubundan yapılan açıklamada, “Grup Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Yavuz Ağıralioğlu tarafından Meclis Başkanlığına sunulan “Ali Kemal Özcan’ın teröristbaşı öcalan ile görüşmüş olması” hakkındaki önergemiz Ak Parti’nin ret oyu kullanması neticesinde kabul edilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.