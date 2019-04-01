İzmir Çiğli seçim sonuçları açıklandı

31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmir’in Çiğili ilçesinde belediye başkanlığını Millet İttifakı’nın desteklediği CHP’nin adayı Selim Utku Gümrükçü kazandı.

İzmirliler bugün sandık başına gidip mahalli idareler genel seçimleri için tercihini yaptı. Büyükşehir’de açık farkla Tunç Soyer’in kazandığı İzmir’de, Çiğli’yi ise ‘Gülümseyen Çiğli’ sloganıyla yola çıkan Selim Utku Gümrükçü kazandı.

Sandıkların yüzde yüzünün açıldığı Çiğli’de resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP’nin adayı Selim Utku Gümrükçü, oyların yüzde 62,02’sini aldı. En yakın rakibi olan AKP’li aday Okan Korkmaz’ın iki katına yakın oy olan Gümrükçü, 75.692 oy ile Çiğli2nin yeni başkanı seçildi.

Selim Utku Gümrükçü kimdir?

İzmir’de dünyaya gelen Selim Utku Gümrükçü, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Gümrükçü, CHP Çiğli Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri olarak girdiği siyasette 2017 yılında Çiğli İlçe Başkanlığı görevine seçildi.