İzmir’de sel! Karayolu kapandı, mahsur kalanlar var…

İzmir'de Tire-Belevi karayolu, kuvvetli sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede araç kuyruklarının olduğu ve bazı araçların mahsur kaldığı belirtilirken, taşkının yaşandığı noktaya çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi yönlendirildi. Yolun kapalı olması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı, vatandaşları uyardı. Ekiplerin yolu açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.Alaylı Mahallesi Muhtarı Osman Kaynaş, en son 20 yıl önce bölgelerinde böyle bir olayın meydana geldiğini, yolun tamamen taşkın nedeniyle kapandığını belirtti.Kaynaş, Tire’ye Selçuk yönünden gelen araçların geri çevrildiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tıkanan mazgalları açmak ve su baskını yaşanan bölgelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. AA

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