Kalın’dan kayyım açıklaması: İstanbul ve Ankara için böyle bir gündem yok

Kalın, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin soruya yanıt veren Kalın, “Terör örgütüne destek, yardım ve yataklık yapmak gibi suç kapsamına giren bir eylemin içinde olmayan hiçbir belediye başkanıyla ilgili böyle bir tasarruf söz konusu değil. Türk Ceza Kanunu'nun, Terörle Mücadele Kanunu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde bu tasarrufta bulunulmuştur. Bu kapsamın dışında olan, Ankara, İstanbul gibi böyle bir şeyin söz konusu olmadığı gibi bu belediye başkanlarıyla ilgili de böyle bir gündem yok. Ama teröre doğrudan ya da dolaylı destek olan, yardım ve yataklık yapan, devletin sağladığı imkanları terör örgütüne kanalize eden, terör örgütü mensuplarını çeşitli isimler altında belediyelere alan, onlara istihdam açan, terör örgütleriyle ilişkili şirketlere para aktaran, belediye başkanlarıyla ilgili tabii ki kanunlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır. Bu tür durumlar ortaya çıkarsa bundan sonra da atılacaktır” şeklinde konuştu.