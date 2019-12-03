Kayıp dağcıların ‘kafa ışıkları’ bulundu

Arama çalışmaları karadan AFAD, JAK, JÖH, AKUT, BAKUT, NAK ve İHH ekiplerinden oluşan 130 kişiyle havadan ise İç İşleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Tunceli’den gönderilen termal görüşlü kameraya sahip iki adet uçak ve bir adet sivil helikopter ile devam ediyor. Kayıp dağcıların ayak izlerine ulaşan ekipler aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

NE OLMUŞTU

İki gün önce 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı 34 SK 2280 plakalı araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı. Ailelerine whatsapptan Uludağ’ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, ” Biz Buraya Gidiyoruz” diyen iki amatör dağcı Oteller Bölgesinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan zirveye doğru akşam saatlerinde yola çıktı. Havanın kararmasını aldırış etmeyen iki dağcı yoğun kar yağışı ve soğuk havayı aldırış etmeden yola koyuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerine kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu.

KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri Jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp iki dağcıyı bulmak için arama çalışması başlattı. Fakat olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler gece çalışmalarına ara vererek sabahın ilk ışıklarında tekrardan takviye gelen, JÖH, AKUT, BAKUT, NAK, ANDA ve İHH ekipleriyle beraber çalışmaya başladı. İkinci günde hava şartlarının olumlu şekilde gitmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürdü.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sırasında kayıp iki dağcıya ait olacağı düşünülen ayak izlerine rastlandı. Ayak izlerini takibe alan ekipler dağcıların Göller Bölgesine doğru ilerleyebileceğini ön görerek arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Sabah saatlerinde arama ekiplerinden edinilen bilgide ise dağcılara ait olacağı düşünülen ve yine Göller Bölgesine yakın bir alanda kafa ışığı bulundu. Ekipler çalışmalarını ilk gün ışıklarıyla beraber hem havadan hem karadan devam ediyor. (İHA)