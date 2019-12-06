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Kayseri’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kayseri’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya- Kayseri istikametine giden Murat Gök’ün kullandığı 40 BF 406 plakalı otomobil ile Bursa’dan Şanlıurfa’ya giden Murat Tırış yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun Karatay mevkisinde çarpıştı.

Kayseri’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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Kazada otomobilin sürücüsü Deniz Gök (46) ile Gülten Gök öldü. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Kangal sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  AA

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