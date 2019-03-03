Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Bay Kemal’ yanıtı

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Elmadağ’da olmaktan onur, gurur ve şeref duyuyorum.Bu meydanı görünce Elmadağ adayımıza artık aday demenize gerek yok, ona başkan demeniz lazım. Adem Başkan (Adem Barış Aşkın) öyle anlaşılıyor ki fazla seviyorsunuz.Oy verenin de vermeyenin de başkanı olacak, herkesi kucaklayacak.

Memleketin sorunu fazla, işsizlik bir taraftan ekonomi bir taraftan.

Bay Kemal konuşuyor’ diyorlar! Evet Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal doğruları söylüyor. Bay Kemal’in özelliği, haram yemez, kul hakkı yemez, fakir fukaranın yanındadır, saraylarda oturmaz evinde oturur. Bay Kemal çocuklarına telefon açıp ‘Oğlum paraları sıfırladın mı?’ demez. Bay Kemal ne yapar? Dürüst ve namuslu adamdır. Devleti soymaz

Umutsuzluğa kapılmamamız gerekiyor, biz her şartta umutsuzlukları aşmış bir milletiniz.

Bütün zorlukları aşacağız, burada Adem Başkanı, Ankara’da da Mansur Başkanı belediye başkanı yapacağız.

Bütün belediye başkanı adaylarını şunu söyledim: Sözünü tutamayacağınız vaatlerde bulunmayın.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İSTEDİĞİ 3 ŞART

Her belediye başkanından şunu bekliyorum; Şu mahalle oy vermedi diye ayırmayacaksınız. Oy versin vermesin bütün beldeyi kucaklayacaksınız. Birinci şartımız bu…

İkinci kural; Beldenin bütçesi var. Kimin parası? Milletin parası. Yaptığın hizmetin karşılığında her kuruşun hesabını vereceksin. Belediye başkanlarından 2. istediğim bu.

Üçüncü istediğim; Bizim belediyelerimizde asgari ücret net 2200 TL. Başkan seçilecek o da burada asgari ücretleriyle çalışan işçilerin aylığını net 2200 TL yapacak. Ama bir sözümüz bir sözüm daha var 1 Ocak’tan arada geçen farkı ödeyecek.

Seçilecek makamına oturacak ben kahve içmeye geleceğim. İşçilerin maaşlarının net 2200 TL’den yattığının bordrolarını da göreceğim.

Mansur Yavaş Ankaralılar için çalışıyor. Bir Ankara, Cumhuriyet evladıdır. Cumhuriyetin başkenti Ankara ithal adaylarla yönetilmez. Bu Ankaralılara hakarettir. 6 milyonluk Ankara’da bir tane aday bulamadılar. Gittiler Kayseri’den aday getirdiler. Buranın seymenleri, evlatları yok mu?