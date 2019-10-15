Kılıçdaroğlu: Trump ağzına geleni söylüyor bizimki ‘şaka’ diyor

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satır başları:

“Bir Kısım anne Meclis’ten içeri alınmamış ve gözaltına alınmışlar. Anneler çocuklarının üzerine daha fazla titrerler. Annelerin söylemleri varsa neden polisleri annelerin üzerine salıyorsunuz? Bütün annelerin bizim başımızın üzerinde yeri var. Sizin için sonuna kadar çalışacağım.

KASTAMONU’YA GAZİLİK UNVANI TEKLİFİ

Kastamonulular çalışkan insanlar. Milli Kurtuluş savaşında büyük mücadele veren insanlar. İstiklal Yolu diye bir yolumuz var. Kastamonu’nun bizim tarihimizde önemli bir yolu var. Kastamonu’ya gazilik unvanın verilmesi için kanun teklifimizi verdik. Gelin hep beraber Kastamonu’ya gazilik unvanını verelim. Umuyorum Parlamentoda bütün milletvekilleri bu unvanı Kastamonu’ya verirler.

Ali Topuz’u kaybettik. Hepimizde emeği var. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Sadece bir siyasetçi değil aynı zamanda bir yardım severdi. Anılarını kitaplaştırdı, orada çok önemli hatırlatmalar var.

İbrahim Çolak. Dünya jimnastik şampiyonasında altın madalya kazandı. Busenaz Sürmeneli, boksta altın madalya kazandı. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum.

TERÖRÜN BİR AMACI YOKTUR

Terörün bir amacı yoktur, insanları yıldırmak düzeni bozmak için yapılan bir olaydır terör. Biz hep beraber bayrağımızın altında huzur içinde yaşayalım istiyoruz. Uluslararası terörde de bedel ödedik. Terörün bir iç boyutu bir de uluslararası tarafı vardır. Eğer uluslararası ilişkiler gerçekten terörün önlenmesi konusunda mücadele verilirse terörü hep birlikte sonlandırabiliriz. Dış politikanın çok iyi yapılması ve sürdürülmesi gerekir. Türkiye’de izlenen dış politikanın yanlış olduğunu söylemiştim. Biz ‘Yurtta barış dünyada barış’ı savunan bir zihniyetteyiz. Devletlerin çıkarı akılcı politikalar üzerinedir.

Duygusallıktan uzak akılcı politikalar. Biz kendi ülkemizin çıkarlarına bakarız. Efendim Suudi Arabistan Kralı bana şunu yaptı bunu yaptı, beni hoş karşıladı. Kendilerine geçmişten ders çıkarın dedik. Aynı yanlışı tekrar edemeyiz. Dış politika ülkeler arasında derin yarılmalara yol açabilir. Bugünkü dış politika düşman kazanan bir politikadır. Bunun 180 derece değişerek dost kazanan bir hale getirilmesi gerekir. Biz neden onların iç işlerine katılıyoruz.

Suriye’de yaralanan teröristleri Türkiye’ye getirdiler gizli gizli tedavi ettirip sonra Suriye’ye gönderdiler. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmak değil dokuz köyde karşılamak gerekir. Maceracı bir dış politikadan uzak durmak gerekir. Macerayı odak noktası seçen bir dış politikanın Türkiye’yi nerelere soktuğunu örnekleriyle görebiliriz. 3 milyon 600 bir Suriyeli Türkiye’de. 40 milyon TL harcadık onlar için. Ben başka bir hükümetin toprak bütünlüğüne saygı göstermezsem düşman kazanırım. Bugün neredeyse dünyanın tümünü düşman kazandık.

Orta Doğu egemen güçlerin at koşturdukları bir alandır. Dolduruşa gelip egemen güçlerin ateşi tutan maşası olmayın. Onların çıkarlarına hizmet etmeyin. Eyy Trump diye celallendiler Trump bir ayağa kalktı. Emret Trump dediler götürüp Papaz’ı teslim ettiler. Kimin itibar kaybı, yutamayacağın lokmayı ağzına almayacaksın. Trump şimdi ağzına geleni söylüyor bizimki şaka yapıyor diyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni Trupm kadar aşağılayan bir lider çıkmamıştır. Bunlardan bir tek kelime söz çıkmamıştır.

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