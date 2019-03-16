Kılıçdaroğlu’ndan Kocaoğlu’na teşekkür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in Bergama ilçesinde partisi tarafından düzenlenen mitingte konuştu.

Sözlerine “Bergama tarih kokan bir şehir. Az önce yüzme havuzumuzu açtık, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın yolu onları sanatla, sporla buluşturmaktır.” diye başlayan CHP lideri AKP hükümetlerini eleştirdi.

“VİCDAN MUHASEBESİ YAPMAK GEREKİR”

Kılıçdaroğlu “Bir parti düşünün 17 yıl ülkeyi kesintisiz yönetmiş olsun. 17 yıl tek başına, 17 yılda istediği kanunu, genelgeyi çıkarsın istediğini atasın. 17 yılda 82 milyondan vergi toplasın, 17 yılda 70 milyar dolarlık özelleştirme yapsın, milyarlarca dolar borçlansın. Sonra da vatandaşı soğan kuyruğuna soksun. 17 yılda AKP’yi iktidara getiren AKP seçmeni kardeşlerimiz saygı duyarız ama Türkiye’nin artık vicdan muhasebesi yapması gerek.” diye konuştu.

KOCAOĞLU’NA ÖZEL TEŞEKKÜR

Kılıçdaroğlu kürsüye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu çağırarak özel bir teşekkür konuşması yaptı.