Kurban bayramı ne zaman: Tatil hazırlıkları başlıyor! Kurban bayramı kaç gün tatil?

Dinimizde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta kutlanacak. Bayramlarda her ne kadar aileleri ziyaret etmek geleneksel bir hale gelse de son yıllarda stresli iş hayatı ve yoğun büyük şehir temposu nedeniyle bayram izinlerinde tatile çıkmayı tercih edenler de arttı. Peki Bayram tatili 9 gün olacak mı?

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması beklenmiyor. Tatil planını şimdiden yapacak vatandaşları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde şekillenecek.