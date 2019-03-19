LPG’li araçlar kapalı otoparklara girebilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası’nda LPG’li araç sahiplerini sevindirecek bir haber verdi.

“LPG'li araçların AVM, otellere, kapalı otoparklara girmesine ilişkin süreci değerlendiriyoruz” diyen Murat Kurum, “TSE'nin kurallarına uyulması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'mızın da yangın yönetmeliğine ilişkin düzenlemeler yapması gerekiyor. Bizim tarafımızda da yangın yönetmeliğinde değişiklik yapmamız gerekiyor. Tedbirlerin alınmasıyla birlikte LPG'li araçların AVM'lere girmesi çalışmasını yapıyoruz. Yönetmelik değişikliğiyle hallediliyor. Nisan ayında düzenlemeleri yaparız” bilgisini verdi.

Otomobillerin yüzde 38,8’i LPG’li

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde 37,8’ini oluşturan 4 milyon 703 bin 163 araç LPG kullanıyor.

Öte yandan, 2021 yılında depotizo uygulamasına geçileceğini kaydeden Kurum, “Metal, cam, pet şişelerimizi atıp, ordan para vereceğiz, kontör yükleyeceğiz, otobüs bileti vereceğiz, çikolata vereceğiz” dedi.