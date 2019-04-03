Mahir Ünal’dan İmamoğlu’na yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına twitter hesabından yanıt verdi.

“Ekrem İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Sürecin durdurulmasını neye dayandırıyor” diyen Ünal mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sn.Ekrem İmamoğlu;devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini Başkan ilan edip,bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor.

YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve “elim ayağa kaldırılsın”diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, “ben başkanım” diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir.