Mahir Yılmaz kimdir? İYİ Parti’nin Kırıkkale Başkan Adayı Mahir Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Mahir Yılmaz’ın hayatına dair birçok ayrıntı merak ediliyor. İYİ Parti Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Akşener tarafından açıklandı. Peki, Mahir Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırkkale’nin merak edilen adayı Mahir Yılmaz…

MAHİR YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mahir Yılmaz, 1955 yılında doğdu. İlköğrenimini Kırşehir’de, ortaöğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. 1982’de Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yılmaz, 1985 yılında ticari hayata atılarak İnşaat ve Taahhüt İşleri ile uğraştı. Bir dönem Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ardından 1989 yılında Kırıkkale Belediye Başkanlığı bünyesinde ESO İşletme Müdürü olarak görev yapan Mahir Yılmaz, evli ve İki çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilen Mahir Yılmaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı oldu.