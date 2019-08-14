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Marmara Adası’ndaki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme!

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.Marmara Adası'nda çıkan ve 10 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

21:48 -
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Marmara Adası’ndaki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme!

Evlerinin bahçesinden temizledikleri otları yaktıkları ve orman yangınının da bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan H.T. ile oğlu O.T’nin Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. H.T. ve oğlu O.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Marmara Adası Mestanağa mevkisindeki ormanlık alanda 12 Ağustos’ta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, alevler nedeniyle 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, bazı hayvanlar da telef olmuştu. Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, 10 saatte kontrol altına alınabilmişti.

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Olayın ardından evlerinin bahçesinden temizledikleri otları yaktıkları ve yangının da bu nedenle çıktığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alınmıştı. AA

Son güncelleme: android-time 22:42 14.08.2019
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