Melih Gökçek’in mal varlığı incelenecek!

Kapatılan Refah Partisi’nden iki kez milletvekili seçilen ve 28 Şubat’ta sona eren Refahyol Hükümeti’nde Devlet Bakanlığı görevini yürüten Gürcan Dağdaş, kendisi hakkında hakaret davası açan Melih Gökçek ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

MAL VARLIĞI İNCELENCEK

Dağdaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, hakaret davasının görüldüğü duruşmada Melih Gökçek’in mal varlığının incelenmesiyle ilgili talepte bulunduğunu belirtti.

Mahkemenin Dağdaş’ın talebini kabul ettiği öğrenilirken Gökçek’in mal varlığının incelenmesi için tapu ve bankalara yazı yazılmasına ayrıca mal beyanlarının da incelenmesine karar verildi.

Dağdaş sosyal medyadaki açıklamasında, “İ. Melih Gökçek’in şahsıma açmış olduğu hakaret davasının ilk duruşması yapıldı. İ. Melih duruşmaya katılmadı!

Hakim talebim üzerine; İ. Melih’in mal varlığının araştırılması için tapuya ve bankalara yazı yazılmasına ve mal beyanlarının incelenmesine karar verdi!

TARZAN ZORDA!!!” ifadelerini kullandı.