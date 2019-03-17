Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava sıcaklığı artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik ve Bursa’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bilecik ve Bursa’nın doğu kesimlerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Sabah ilk saatlerde çok bulutlu, hafif olmak üzere doğu kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu kesimlerinin, öğleden sonra kuzeydoğusunun hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Sabah ilk saatlerde çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Sabah ilk saatlerde çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Sabah ilk saatlerde çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sabah saatlerinde Sinop, Bartın ve Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu il merkezinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Sabah ilk saatlerde çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ÇORUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu