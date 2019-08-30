Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesinin Karadeniz kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Tokat, Sivas, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin'in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu