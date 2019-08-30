Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesinin Karadeniz kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Tokat, Sivas, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin'in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu