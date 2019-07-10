Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Dolu ve kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den günlerdir sıcak havadan bunalan vatandaşlara güzel haber geldi. İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi. İşte İstanbul başta olmak üzere yurtta hava durumu…

DOLU VE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, bölge genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi.

Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin akşam saatlerinde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık