MHP Maltepe ilçe teşkilatı görevden alındı!

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Görevden alınan MHP Maltepe ilçe başkanı Mesut Kamburoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi;

“02.12.2016 tarihinden itibaren şerefle ve gururla sürdürdüğüm Maltepe İlçe Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin talimatı ve “Parti Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Başkanlık divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre İstanbul ili Maltepe İlçe Yönetim Kurulunun feshine karar verilmiştir” açıklaması ile alınmış bulunmaktayım.

Bu süre zarfında Allah rızası için Türk Milletine ve Kutlu Davamıza hizmet etme noktasında desteklerini esirgemeyen teşkilat mensuplarımıza, Maltepeli komşularımıza ve emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Genel Başkanımızın Söylemiyle; Niyetimiz salih, özümüz sadık, sözümüz samimi, gözümüz pek, alnımız açıktı. Ülkü Aşkımız, Sadakatimiz yenilemeyecek tek gücümüzdür. Benden yana Tüm ülküdaşlarıma hakkım helaldir. Liderimiz Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ nin her daim emrindeyim. Sağlıcakla Kalın..”

MHP'DE 2019'DA GÖREVDEN ALMALAR

– MHP’de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, ”Cumhur İttifakı” ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı 2 Ocak 2019 görevden alınmıştı.

– MHP Merkez Disiplin Kurulu, Samsun milletvekili ve MHP Meclis Grup Başkanvekili Erhan Usta önce partideki görevinden alınmış ardından da 16 Ocak 2019 partiden ihraç etmişti.

– MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, 25 Ocak 2019'da ise Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk’ün görevden alındığını ve Manisa il teşkilatının geçici olarak kapatıldığını açıklamıştı.

– 11 Şubat 2019'da ise Kocaeli'nin Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir ve yönetimi “Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı hareket etme” gerekçesiyle görevden alınmıştı.

– MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 3 Mart 2019'da da Ankara'nın Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan'ın görevden alındığını duyurmuştu.

– 10 Temmuz 2019 MHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Osman Artuç’un görevden alındığını duyurulmuştu.

– MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın 26 Temmuz 2019'da “MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır” diyerek görevden almayı duyurmuştu.

– MHP'de 7 Ağustos 2019'da da Samsun'un Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural ile Ladik İlçe Başkanı Cüneyt Özgen görevden alınmıştı.