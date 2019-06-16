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MHP’li başkan, işçilerle birlikte patlayan boruları tamir etti

Kars'ın Kağızman ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Nevzat Yıldız’ın, işçilerle birlikte eline kazma kürek alarak patlayan boruları tamir etmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflara “Gönül belediyeciliği işte böyle olur” yorumları yapıldı.

İsmail AKDUMAN / Samsun
16:30 -
Haberler Gündem
MHP’li başkan, işçilerle birlikte patlayan boruları tamir etti

Kars, Kağızman’da MHP’den 2. kez belediye başkanı seçilen Nevzat Yıldız, kente su getiren boruların patlaması üzerine belediye işçileriyle birlikte olay yerine gitti. Patlayan boruları tamir eden işçilere destek için çalışma alanına gelen Başkan Yıldız eline eldiven takıp kazma ve kürekle çalışmalara katıldı. İşçilerle birlikte kamyondan boruları indirip hasarlı borularla değiştiren başkanın bu anları sosyal medyada hızla yayıldı.

TAKDİR TOPLADI

Sosyal medya hızla yayılan fotoğraflar vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraflara, “Gönül belediyeciliği böyle olur” ve “Herkes belediye seçimlerine 1 ay kala oy toplamak için gösteriş olsun diye kanallara girip çalışır. Fakat bizim başkanımız seçimi kazandıktan 1 ay sonra eline küreği alır işçilerle omuz omuza çalışır” yorumlarını dikkat çekti.

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