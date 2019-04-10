Muğla’da ağaç kesenler tutuklandı, oraya 100 ağaç dikildi

Muğla, Menteşe'ye bağlı Sarnıç Mahallesi Akbük sahilinde 30'a yakın Menengiç ve Sığla ağacının şezlonglara yer açmak için kesilmişti. Jandarmanın yaptığı araştırmada Serdal T. isimli şahsa ait işletme ve araçta 2 adet kesim motoru, 1 adet üzerinde talaş parçaları bulunan yelek, 1 adet balta ve 1 adet orak bulunarak el konuldu. Serdal T., eşi Nilgün T. ve çalışan Mustafa T. sevk edildikleri mahkemece ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

100 SIĞLA İLE MENENGİÇ AĞACI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, kesimin yapıldığı alana 100 Sığla ile Menengiç ağacı dikti. Ağaçları kestikleri belirlenen 3 kişi mahkemedeki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“SORUMLU MUÇEV'DİR”

Muğla 25 ve 26. Dönem CHP Milletvekili Akın Üstündağ, sosyal medya hesabından, “Bunlar Muğla kıyılarını yıllardır ihaleye çıkartan yasal olmadığı Danıştay'ca da kararlaştırılan sadece geçen yıl 14 sahili rant uğruna ihaleye çıkaran MUÇEV'in eseridir. Artık dur deme zamanı gelmiştir” dedi. Milletvekili olduğu dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle meclise verdiği soru önergesini hatırlatan Üstündağ yazısında, “Sorun bir ağaç katliamının ötesindedir. Muğla sahilleri uzun yıllardan beri MUÇEV Turizm ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale edilmektedir. MUÇEV (Muğla Çevre Vakfı)

isminden de anlaşılacağı bir vakıf gibi görünen ancak gerçekte bir şirkettir” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Fazla şezlong için ağaç katliamı iddiası

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Pazar günü Muğla, Menteşe'ye bağlı Sarnıç Mahallesi Akbük sahilinde 29 Menengiç ve Sığla ağacının kesilmesi üzerine jandarma olay yerinde inceleme başlatmıştı. Jandarmanın sürdürdüğü titiz çalışma sonucunda bölgede kamp alanı işletmecisi S.T. ile yanında çalışan M.T, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.